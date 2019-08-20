Ткаченко пішов з посади гендиректора 1+1

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Ткаченко залишив холдинг через обрання нардепом

Обраний нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко пішов з посади гендиректора телегрупи 1 + 1 media. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з журналістами.

За його словами, у зв'язку з його відходом 1+1 media змінює структуру управління, а сам Ткаченко стане почесним президентом медіахолдингу. Він також уточнив, що продав свої міноритарні частки в пов'язаних з 1+1 компаніях.

"Частку в" плюсах "в 5% продаю інвестиційній компанії", - уточнив він і додав, що обрані нардепами журналісти телеканалу також продадуть свої частки.

Зазначимо, Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 19 серпня зареєструвала 93 народних депутата, в тому числі Олександра Ткаченка, який входить в першу десятку списку партії "Слуга народу".

Нагадаємо, в кінці липня мер Києва Віталій Кличко назвав Ткаченка одним з "кураторів" по Києву, якого йому нібито намагається нав'язати Офіс президента України, зокрема, його керівник Андрій Богдан.



