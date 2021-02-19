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Ткаченко о санкциях против Медведчука: врага называют по имени

Автор: Роман Тверденко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал введение санкций против нардепа Виктора Медведчука. Он заявил, что это начало новой эры, когда "врага называют по имени", а также установление исторической справедливости.

Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что до последнего времени Медведчук занимался "привычным для себя делом" - созданием темников и дезинформацией населения. А также вспомнил, что санкции против народного депутата ранее ввели в США.

"Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", - написал Ткаченко.

Напомним, решение о введение санкций против Медведчука и его жены Оксаны Марченко приняли на сегодняшнем заседании СНБО. Также в санкционный список попали еще 6 физических лиц.

Добавим, после введения санкций против Марченко часть активов телеканала "1+1" будет арестована. Речь идет об активах, которыми владеет супруга Медведчука.

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Новости Украины Виктор МедведчукАлександр Ткаченко
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