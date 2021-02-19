Ткаченко про санкції проти Медведчука: ворога називають по імені

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука. Він заявив, що це початок нової ери, коли "ворога називають по імені", а також встановлення історичної справедливості.

Він зазначив, що до останнього часу Медведчук займався "звичною для себе справою - створенням темників і дезінформацією населення. А також згадав, що санкції проти народного депутата раніше ввели в США.

"Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими і позиціонує себе "голубом миру". "Голубом", який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом", - написав Ткаченко.