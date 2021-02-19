ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Санкции против Марченко: часть активов 1+1 арестованы

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 18:38
Санкции против Марченко: часть активов 1+1 арестованы Фото: Оксана Марченко (instagram.com/oksana marchenko official)
Автор: Лера Полищук

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против жены народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Активы телеканала 1+1, которые принадлежат ей, арестованы.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что арест накладывается на часть активов канала "1+1", которые принадлежат Марченко. При этом канал продолжит свою работу.

"1 + 1 будет работать. Там часть. Накладывается арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться, закладывать", - заявил он.

Ранее сообщалось, что жена Медведчука Оксана Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".

Год назад СБУ проводила обыски на телеканале "1+1" в связи с прослушкой тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда Зеленский допустил, что после обысков возможен конфликт с владельцем телеканала Игорем Коломойским.

Кроме того, Служба безопасности Украины проводит проверки на телеканале "1+1", чтобы узнать, кто влияет на информационную политику телеканала.

"Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика 1+1 Оксана Марченко Санкции
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ