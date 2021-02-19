Ткаченко о санкциях против Медведчука: врага называют по имени

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал введение санкций против нардепа Виктора Медведчука. Он заявил, что это начало новой эры, когда "врага называют по имени", а также установление исторической справедливости.

Он отметил, что до последнего времени Медведчук занимался "привычным для себя делом" - созданием темников и дезинформацией населения. А также вспомнил, что санкции против народного депутата ранее ввели в США.

"Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", - написал Ткаченко.