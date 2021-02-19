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Ткаченко про санкції проти Медведчука: ворога називають по імені

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 21:05
Ткаченко про санкції проти Медведчука: ворога називають по імені Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав введення санкцій проти нардепа Віктора Медведчука. Він заявив, що це початок нової ери, коли "ворога називають по імені", а також встановлення історичної справедливості.

Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що до останнього часу Медведчук займався "звичною для себе справою - створенням темників і дезінформацією населення. А також згадав, що санкції проти народного депутата раніше ввели в США.

"Він заперечує російську агресію, зустрічається зі своїм кумом в окупованому Криму, піарить себе як посередника в справах обміну полоненими і позиціонує себе "голубом миру". "Голубом", який готовий поставити на коліна Україну перед своїм кумом", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, рішення про введення санкцій проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко ухвалили на сьогоднішньому засіданні РНБО. Також в санкційний список потрапили ще 6 фізичних осіб.

Додамо, після введення санкцій проти Марченко частина активів телеканалу "1+1" буде арештована. Мова йде про активи, якими володіє дружина Медведчука.

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