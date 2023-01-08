Ткаченко: релігійним організаціям не передаватимуть безплатно держмайно в довгострокову оренду
Українське законодавство зараз не дозволяє передавати безоплатно державне майно релігійним організаціям у довгострокове користування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.
Чиновник зазначив, що уряд не може тепер безплатно передавати будь-які будівлі, як було раніше, у довгострокову оренду або на багато років, оскільки змінилося законодавство.
"Або потрібно буде змінювати законодавство, або потрібно ухвалювати будь-які інші рішення за результатами роботи міжвідомчої комісії з використання майна, яке може бути передано тією чи іншою мірою для релігійних організацій", - сказав міністр.
Ткаченко нагадав, що Києво-Печерська лавра належить державі, і насамперед укладалися різні угоди щодо її користування. Зокрема, про тимчасове використання погодинно храмів Верхньої лаври - Трапезної церкви та Успенського собору.
"Угода була завершена 31 грудня. Тепер держава може надавати погодинно також право служіння релігійним організаціям, тому що це все ж таки Лавра і там молитва має звучати. Що ми, власне, і зробили на це Різдво у випадку з ПЦУ", - сказав чиновник.
Також Ткаченко додав, що перше богослужіння ПЦУ у Лаврі стало можливим після того, як держава повернула у свою власність Свято-Успенський собор та Трапезну церкву.
"Вперше за кілька століть Київська митрополія повернула собі право служити в Успенському соборі Києво-Печерської лаври... Церква (під час Різдвяного богослужіння, - Ред.) була заповнена вщент. Багато хто плакав, бо це справді історична подія і повернення справедливості" , - сказав він.
Нагадаємо, що 5 січня Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври, які були у користуванні УПЦ Московського патріархату, повернули до управління держави.
Перед цим Мінкульт рекомендував не продовжувати оренду Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та Трапезної церкви для УПЦ з урахуванням закінчення терміну дії договорів та указу президента №820/2022 про рішення РНБО від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Додамо, що 7 січня у Києво-Печерській Лаврі пройшла Різдвяна служба митрополита Київського та всієї України, предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Це стало першим богослужінням, яке здійснила Православна Церква України на території Лаври.
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