Ткаченко: религиозным организациям не будут передавать бесплатно госимущество в долгосрочную аренду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что правительство не может теперь бесплатно передавать какие-либо здания, как было раньше, в долгосрочную аренду или на многие годы, так как изменилось законодательство.

"Либо нужно будет менять законодательство, либо нужно принимать какие-либо другие решения по результатам работы межведомственной комиссии по использованию имущества, которое может быть передано в той или иной степени для религиозных организаций", - сказал министр.

Ткаченко напомнил, что Киево-Печерская лавра принадлежит государству, и прежде заключались различные соглашения по ее пользованию. В частности, о временном использовании почасово храмов Верхней лавры - Трапезной церкви и Успенского собора.

"Соглашение было завершено 31 декабря. Теперь государство может предоставлять почасово также право служения религиозным организациям, потому что это все же Лавра и там молитва должна звучать. Что мы, собственно, и сделали на это Рождество в случае с ПЦУ", - сказал чиновник.

Также Ткаченко добавил, что первое богослужение ПЦУ в Лавре стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

"Впервые за несколько веков Киевская митрополия вернула себе право служить в Успенском соборе Киево-Печерской лавры... Церковь (во время Рождественского богослужения, - Ред.) была заполнена до отказа. Многие плакали, потому что это действительно историческое событие и возвращение справедливости", - сказал он.