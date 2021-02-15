Ткаченко назвал каналы Козака "инструментом политических операций"

Министр культуры Александр Ткаченко назвал заблокированные телеканалы народного депутата Тараса Козака инструментом политических операций на территории Украины. Целью этих каналов не был заработок.

Министр отметил, что на основных каналах заполняемость рекламы составляет более 80%. Тогда как на телеканалах "112", "NewsOne" и "Zik" лишь 1,5%, что является самым низким показателем по стране.

"То есть речь шла вообще не про деньги и не про заработок. Если вы посмотрите на "24" канал, - там все в рекламе, прямой и непрямой, а это ("112", "NewsOne" и "Zik" - ред.) - конкретный инструмент политических операций на территории Украины", - заявил Ткаченко.

При этом он отметил, что к механизму санкций против каналов необходимо относиться с осторожностью.

"В крайних случаях, как, безусловно, с медведчуковским каналами, это оправдано, насколько я понимаю, и юридически, и с точки зрения защиты национальных интересов, и политически. Но в дальнейшем этот механизм должен применяться точечно, при наличии доказательств такого рода деятельности, на которые ссылаются правоохранительные органы", - добавил Ткаченко.