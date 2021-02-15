Ткаченко назвав канали Козака "інструментом політичних операцій"

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав заблоковані телеканали народного депутата Тараса Козака інструментом політичних операцій на території України. Метою цих каналів не був заробіток.

Міністр зазначив, що на основних каналах заповнюваність реклами складає більш 80%. Тоді як на телеканалах "112", "NewsOne" і "Zik" лише 1,5%, що є найнижчим показником по країні.

"тобто мова йшла взагалі не про гроші і не про заробіток. Якщо ви подивіться на "24" канал - там все в рекламі, прямий і непрямий, а це ("112", "NewsOne" і "Zik" - ред.) - конкретний інструмент політичних операцій на території України", - заявив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що до механізму санкцій проти каналів необхідно ставитися з обережністю.

"У крайніх випадках, як, безумовно, з медведчуківським каналами, це виправдано, наскільки я розумію, і юридично, і з точки зору захисту національних інтересів, і політично. Але в подальшому цей механізм повинен застосовуватися точково, при наявності доказів такого роду діяльності, на які посилаються правоохоронні органи", - додав Ткаченко.