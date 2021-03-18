Ткаченко хочет компенсацию для культуры и креативных индустрий из-за локдауна в Киеве

Министр культуры Александр Ткаченко назвал спорным решение Киева о введении локдауна для сектора культуры и креативных индустрий. Из-за ужесточения карантина министр хочет, чтобы киевская власть выплатила компенсации культурному сектору.

Об этом Ткаченко написал в Telegram .

По его словам, культура и креативный бизнес понесли самые большие экономические убытки из-за пандемии.

"Ситуация напряженная. Хотя оранжевая зона сохраняется, но локдаун для культуры и креативных индустрий с 20 марта - однозначно, спорное решение… Принимая подобное, нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки для культуры", - написал глава Минкульта.

Он добавил, что Министерство культуры готово поделиться опытом с Киевской городской государственной администрацией в вопросе внедрения механизма компенсаций.

"Господин мэр, так почему в этих условиях остается работать общественный транспорт - не может быть просто риторическим вопросом, согласитесь. Покажите свое неравнодушие к культурно-креативной сферы. Со стороны министерства, мы готовы помочь", - отметил Ткаченко.