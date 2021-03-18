Ткаченко хоче компенсацію для культури і креативних індустрій через локдаун в Києві

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав суперечливим рішення Києва про введення локдауну для сектору культури і креативних індустрій. Через посилення карантину міністр хоче, щоб київська влада виплатила компенсації культурному сектору.

За його словами, культура і креативний бізнес понесли найбільші економічні збитки через пандемію.

"Ситуація напружена. Хоча помаранчева зона зберігається, але локдаун для культури і креативних індустрій з 20 березня - однозначно, спірне рішення... Приймаючи подібне, потрібно враховувати наслідки і запропонувати компенсацію за збитки для культури", - написав глава Мінкульту.

Він додав, що Міністерство культури готове поділитися досвідом з Київською міською державною адміністрацією в питанні запровадження механізму компенсацій.

"Пане мер, так чому в цих умовах залишається працювати громадський транспорт - не може бути просто риторичним питанням, погодьтеся. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти", - зазначив Ткаченко.