За тиждень світло повернули майже 50 тисячам родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

За тиждень з 10 по 17 квітня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 50 тисячам сімей у 79 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Всього за тиждень з 10 по 17 квітня фахівці ДТЕК повернули світло для 43,6 тисяч родин в Донецькій області та майже 5,5 тисяч сімей Дніпропетровської області.

"Донецька область - наразі є епіцентром найгарячіших бойових дій. Енергетики в умовах підвищеного ризику доводиться відновлювати роботу електромереж, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та мешканців області світлом. З початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в будинки 4,3 млн родин Донеччини. Деяким з них - вже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Енергетики підкреслюють, що повертають світло мешканцям області, коли отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, що в березні енергетики ДТЕК повернули світло понад 200 тисячам сімей, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.