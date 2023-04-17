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За неделю свет вернули почти 50 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

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Понедельник 17 апреля 2023 18:06
За неделю свет вернули почти 50 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК Фото: за неделю свет вернули почти 50 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Юлия Бойко

За неделю с 10 по 17 апреля энергетики компании ДТЭК вернули свет 50 тысячам семей в 79 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Всего за неделю с 10 по 17 апреля специалисты ДТЭК вернули свет для 43,6 тысячи семей в Донецкой области и почти 5,5 тысячи семей Днепропетровской области.

"Донецкая область - сейчас является эпицентром самых горячих боевых действий. Энергетики в условиях повышенного риска приходится возобновлять работу электросетей, чтобы обеспечить критическую инфраструктуру и жителей области светом. С начала полномасштабной войны энергетики возобновили поставки света в дома 4,3 млн семей из Донецкой области. - уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики подчеркивают, что возвращают свет жителям области, когда получают разрешение и доступ к месту повреждения ВСУ и ГСЧС.

Напомним, что в марте энергетики ДТЭК вернули свет более 200 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Электроэнергия Донецкая область Днепропетровская область
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