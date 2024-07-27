За тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тисяч ворожих БпЛА

"Майже 8 тисяч завдань противника із застосування розвідувальних та fpv-дронів зірвали наші підрозділи РЕБ за тиждень з 18 по 24 липня", - написав Павлюк.

Він уточнив, що з цієї кількості подавлено 4313 БпЛА типу крило та 3603 одиниці - це fpv-дрони.

Також за цей період завдяки роботі підрозділів РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявлено 43 ворожі станції радіоелектронної боротьби.

У кінці допису Павлюк подякував воїнам за їх бойову роботу.

"Воїни, дякую за постійну ефективну бойову роботу! Ви рятуєте життя наших побратимів та посестер, убезпечуєте позиції та озброєння, дозволяєте нашим підрозділам успішно виконувати власні завдання з оборони та наступу", - резюмував командувач Сухопутних військ ЗСУ.