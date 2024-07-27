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За тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили майже 8 тисяч ворожих БпЛА

Фото: українські воїни збивають ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Протягом тижня, з 18 по 24 липня, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сухопутних військ ЗСУ подавили і знищили 7916 ворожих безпілотників.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Майже 8 тисяч завдань противника із застосування розвідувальних та fpv-дронів зірвали наші підрозділи РЕБ за тиждень з 18 по 24 липня", - написав Павлюк.

Він уточнив, що з цієї кількості подавлено 4313 БпЛА типу крило та 3603 одиниці - це fpv-дрони.

Також за цей період завдяки роботі підрозділів РЕБ/РЕР Сухопутних військ виявлено 43 ворожі станції радіоелектронної боротьби.

У кінці допису Павлюк подякував воїнам за їх бойову роботу.

"Воїни, дякую за постійну ефективну бойову роботу! Ви рятуєте життя наших побратимів та посестер, убезпечуєте позиції та озброєння, дозволяєте нашим підрозділам успішно виконувати власні завдання з оборони та наступу", - резюмував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що згідно з інформацією агенції Reuters, Росія в дальніх атаках почала використовувати дешеві безпілотники, щоб виявляти ППО України. Крім того, БпЛА дають змогу фіксувати пошкодження і діяти як приманки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку повномасштабної війни, Збройні сили України знищили вже майже 16 тисяч російських артилерійських систем. Також станом на ранок, 26 липня, загальні втрати ворога в живій силі вже склали 572 300 осіб.

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