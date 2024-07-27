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За неделю Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тысяч вражеских дронов

Фото: украинские воины сбивают вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В течение недели, с 18 по 24 июля, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сухопутных войск ВСУ подавили и уничтожили 7916 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Почти 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов сорвали наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля", - написал Павлюк.

Он уточнил, что из этого количества подавлено 4313 БпЛА типа крыло и 3603 единицы – это fpv-дроны.

Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружено 43 вражеских станции радиоэлектронной борьбы.

В конце сообщения Павлюк поблагодарил воинов за их боевую работу.

"Воины, спасибо за постоянную эффективную боевую работу! Вы спасаете жизнь наших собратьев и посестеров, охраняете позиции и вооружения, позволяете нашим подразделениям успешно выполнять собственные задачи по обороне и наступлению", - резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, что согласно информации агенства Reuters, Россия в дальних атаках начала использовать дешевые беспилотники, чтобы выявлять ПВО Украины. Кроме того, БпЛА позволяют фиксировать повреждения и действовать как приманки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала полномасштабной войны, Вооруженные силы Украины уничтожили уже почти 16 тысяч российских артиллерийских систем. Также по состоянию на утро, 26 июля, общие потери врага в живой силе уже составили 572 300 человек.

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