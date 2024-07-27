За неделю Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тысяч вражеских дронов

"Почти 8 тысяч задач противника по применению разведывательных и fpv-дронов сорвали наши подразделения РЭБ за неделю с 18 по 24 июля", - написал Павлюк.

Он уточнил, что из этого количества подавлено 4313 БпЛА типа крыло и 3603 единицы – это fpv-дроны.

Также за этот период благодаря работе подразделений РЭБ/РЭР Сухопутных войск обнаружено 43 вражеских станции радиоэлектронной борьбы.

В конце сообщения Павлюк поблагодарил воинов за их боевую работу.

"Воины, спасибо за постоянную эффективную боевую работу! Вы спасаете жизнь наших собратьев и посестеров, охраняете позиции и вооружения, позволяете нашим подразделениям успешно выполнять собственные задачи по обороне и наступлению", - резюмировал командующий Сухопутными войсками ВСУ.