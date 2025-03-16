За тиждень сили ППО знищили понад 850 ворожих цілей, - Повітряні сили ЗСУ

За тиждень з 10 по 16 березня Сили оборони України продовжили активну боротьбу з повітряними загрозами та успішно знищили понад 850 ворожих цілей. Серед них:

1 балістична ракета "Іскандер-М"/KN-23;

515 ударних дронів Shahed;

170 розвідувальних БпЛА;

172 безпілотники інших типів.

Крім того, авіація Повітряних сил здійснила понад 160 літаковильотів, з яких близько 40 - на вогневе ураження ворога, понад 80 - на прикриття повітряного простору. Українські пілоти завдали десятки авіаударів по позиціях окупантів, знищивши командні пункти, логістичні об'єкти та скупчення військ.

Також підрозділи безпілотних авіаційних комплексів здійснили 440 бойових вильотів, з них:

327 - розвідувальні місії;

113 - атаки FPV-дронами та скидання боєприпасів.

Внаслідок цих ударів ліквідовано близько 80 російських військових, а також знищено 19 укриттів і ворожих позицій. Українські захисники продовжують зменшувати бойовий потенціал окупантів та контролювати повітряний простір.