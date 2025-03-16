За тиждень сили ППО знищили понад 850 ворожих цілей, - Повітряні сили ЗСУ

Сили оборони України знищили понад 850 ворожих цілей. Авіація та підрозділи безпілотників завдали десятки авіаударів по позиціях росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
За тиждень з 10 по 16 березня Сили оборони України продовжили активну боротьбу з повітряними загрозами та успішно знищили понад 850 ворожих цілей. Серед них:
Крім того, авіація Повітряних сил здійснила понад 160 літаковильотів, з яких близько 40 - на вогневе ураження ворога, понад 80 - на прикриття повітряного простору. Українські пілоти завдали десятки авіаударів по позиціях окупантів, знищивши командні пункти, логістичні об'єкти та скупчення військ.
Також підрозділи безпілотних авіаційних комплексів здійснили 440 бойових вильотів, з них:
Внаслідок цих ударів ліквідовано близько 80 російських військових, а також знищено 19 укриттів і ворожих позицій. Українські захисники продовжують зменшувати бойовий потенціал окупантів та контролювати повітряний простір.
Минулої доби Сили оборони України завдали ударів по 17 районах зосередження особового складу, техніки та озброєння окупантів, а також по пункту управління, засобу ППО і артилерійській установці.
За добу з 15 на 16 березня втрати Росії на фронті становили 1400 солдатів. ЗСУ також знищили 78 артилерійських систем, 180 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 113 одиниць автотехніки.