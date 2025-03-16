За неделю силы ПВО уничтожили более 850 вражеских целей, - Воздушные силы ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили более 850 вражеских целей. Авиация и подразделения беспилотников нанесли десятки авиаударов по позициям россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
За неделю с 10 по 16 марта Силы обороны Украины продолжили активную борьбу с воздушными угрозами и успешно уничтожили более 850 вражеских целей. Среди них:
Кроме того, авиация Воздушных сил осуществила более 160 самолетовылетов, из которых около 40 - на огневое поражение врага, более 80 - на прикрытие воздушного пространства. Украинские пилоты нанесли десятки авиаударов по позициям оккупантов, уничтожив командные пункты, логистические объекты и скопления войск.
Также подразделения беспилотных авиационных комплексов совершили 440 боевых вылетов, из них:
В результате этих ударов ликвидировано около 80 российских военных, а также уничтожено 19 укрытий и вражеских позиций. Украинские защитники продолжают уменьшать боевой потенциал оккупантов и контролировать воздушное пространство.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины нанесли удары по 17 районам сосредоточения личного состава, техники и вооружения оккупантов, а также по пункту управления, средству ПВО и артиллерийской установке.
За сутки с 15 на 16 марта потери России на фронте составили 1400 солдат. ВСУ также уничтожили 78 артиллерийских систем, 180 БПЛА оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.