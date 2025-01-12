За тиждень сили ППО збили понад 400 засобів повітряного нападу РФ, - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 12 січня російські загарбники запустили по Україні 94 БпЛА. Станом на 09:00 сили ППО знищили 60 ударних безпілотників типу Shahed, а також БпЛА інших типів. Решта 34 дрони-імітатори були локально втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.