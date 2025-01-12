За неделю силы ПВО сбили более 400 средств воздушного нападения РФ, - Воздушные силы ВСУ

Следовательно, в течение недели, с 6 по 12 января, силами ПВО Украины было убито более 400 средств воздушного нападения противника, а именно:

4 ракеты различных типов;

299 ударных БпЛА типа Shahed;

67 разведывательных БпЛА;

30 БпЛА других типов.

В то же время и другие достижения. За этот период тактическая авиация Воздушных сил ВСУ осуществила 40 самолетовылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

В частности, украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику, используя бомбы и ракеты различных типов.

"Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществили 95 поражений FPV-дронами и 50 успешных сбросов с БпЛА.

"Ликвидировано 75 человек живой силы противника, 2 боевые машины пехоты, 4 единицы автомобильной техники, выполнено 24 огневые задачи", - резюмировали в ВС.