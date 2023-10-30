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За тиждень Сили оборони ліквідували близько 9 батальйонів окупантів

Фото: військові ЗСУ за тиждень ліквідували приблизно 9 батальйонів російських загарбників (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Російська окупаційна армія зазнала в Україні за тиждень досить великих втрат у живій силі та техніці. Кількість інтервентів, яку "мінусували" військові ЗСУ, приблизно рівнозначна дев'яти батальйонам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Так, за даними статистики від Генерального штабу ЗСУ про втрати російських окупантів, за тиждень - 23 по 29 жовтня - українські воїни ліквідували:

  • 4430 солдатів ЗС РФ (умовно 9 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);
  • 85 танків (умовно 3 танкові батальйони, оскільки 1 танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);
  • 106 бойових броньованих машин (умовно 3 мотострілкові батальйони, оскільки 1 мотострілковий батальйон - це близько 34 одиниць);
  • 121 артилерійську установку (умовно 7 артилерійських дивізіонів, оскільки 1 артдивізіон включає приблизно 18 гармат);
  • 7 ракет;
  • 3 літаки.

Втрати росармії в Україні

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на 30 жовтня склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.

Додамо, як уточнили в Силах оборони Таврійського напрямку, українські бійці з 10 жовтня знищили вже шостий російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку. Також учора спікер Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що наступ військ РФ під Авдіївкою призвів до величезних втрат у противника - з 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб.

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Війна Росії проти України