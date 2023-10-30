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За неделю Силы обороны ликвидировали около 9 батальонов оккупантов

Фото: военные ВСУ за неделю ликвидировали примерно 9 батальонов российских захватчиков (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Российская оккупационная армия понесла в Украине за неделю довольно крупные потери в живой силе и технике. Количество интервентов, которое "минусовали" военные ВСУ, примерно равнозначно девяти батальонам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.

Так, по данным статистики от Генерального штаба ВСУ о потерях российских оккупантов, за неделю - 23 по 29 октября - украинские воины ликвидировали:

  • 4430 солдат ВС РФ (условно 9 батальонов, так как 1 батальон составляет около 500 человек личного состава);
  • 85 танков (условно 3 танковых батальона, поскольку 1 танковый батальон насчитывает около 31 единицы);
  • 106 боевых бронированных машин (условно 3 мотострелковых батальонов, так как 1 мотострелковый батальон - это около 34 единиц);
  • 121 артиллерийскую установку (условно 7 артиллерийских дивизионов, поскольку 1 артдивизион включает в себя примерно 18 орудий);
  • 7 ракет;
  • 3 самолета.

Потери росармии в Украине

Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к 30 октября составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

Как уточнили в Силах обороны Таврического направления, украинские бойцы с 10 октября уничтожили уже шестой российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении. Также вчера спикер Таврического направления Александр Штупун отметил, что наступление войск РФ под Авдеевкой привело к огромным потерям у противника - с 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.

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Война России против Украины