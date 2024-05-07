За тиждень енергетики заживили домівки 112 тисячам родин, які були без світла внаслідок атак, - ДТЕК

Минулого тижня окупанти продовжували атакувати Дніпропетровщину, внаслідок чого були пошкодження енергетичної інфраструктури області. Однак енергетики оперативно приступили до ремонтів і їм вдалося повернути світло для 56,5 тисяч родин.

Водночас Донеччина залишається зоною найбільш активних боїв. Енергетики відновлюють постачання світла щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня тут вдалося заживити оселі 53,4 тисячі сімей.

Одеська область також все частіше зазнає ворожих ударів. За тиждень енергетикам вдалося повернути світло для 2,5 тисяч родин Одещини.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,2 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.