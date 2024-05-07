За неделю энергетики заживили дома 112 тысяч семей, которые были без света в результате атак, - ДТЭК

На прошлой неделе оккупанты продолжали атаковать Днепропетровщину, в результате чего были повреждения энергетической инфраструктуры области. Однако энергетики оперативно приступили к ремонтам и им удалось вернуть свет для 56,5 тысячи семей.

В то же время Донбасс остается зоной наиболее активных боев. Энергетики возобновляют поставки света, как только стихают обстрелы и военные дают разрешение на проведение работ. На прошлой неделе здесь удалось заживить дома 53,4 тысяч семей.

Одесская область также все чаще испытывает вражеские удары. За неделю энергетикам удалось вернуть свет для 2,5 тысячи семей Одесщины.

Напомним, за первые четыре месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 2,2 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.