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За тиждень енергетики відновили електрику для майже 30 тисяч родин, - ДТЕК

Понеділок 30 грудня 2024 19:39
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За тиждень енергетики відновили електрику для майже 30 тисяч родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики відновили електрику для майже 30 тисяч родин (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин у 33 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині. З 23 по 29 грудня тут вдалося відновити світло для майже 16 тисяч родин. Робота енергетиків так само залишається небезпечною – ворог продовжує завдавати ударів по енергоінфраструктурі дронами, артилерією, авіабомбами та ракетами.

Однак відновлювати електрику на Донеччині стає все важче через велику активність ворога, однак енергетики продовжують працювати попри усі безпекові виклики.

В свою чергу на Дніпропетровщині, яка теж усе частіше стає об’єктом ворожих атак, за тиждень вдалося повернути електропостачання у майже 14 тисяч осель. Найважча ситуація – на півдні регіону, наближеному до зони бойових дій.

Нагадаємо, з початку року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала понад 2,8 млрд грн власних коштів у відновлення теплоелектростанцій після російських атак.

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Електроенергія ДТЕК
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