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За неделю энергетики восстановили электричество для почти 30 тысяч семей, - ДТЭК

Понедельник 30 декабря 2024 19:39
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За неделю энергетики восстановили электричество для почти 30 тысяч семей, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики восстановили электричество для почти 30 тысяч семей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет почти 30 тысячам семей в 33 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области. С 23 по 29 декабря здесь удалось восстановить свет для почти 16 тысяч семей. Работа энергетиков так же остается опасной - враг продолжает наносить удары по энергоинфраструктуре дронами, артиллерией, авиабомбами и ракетами.

Однако восстанавливать электричество в Донецкой области становится все труднее из-за большой активности врага, однако энергетики продолжают работать несмотря на все вызовы безопасности.

В свою очередь на Днепропетровщине, которая тоже все чаще становится объектом вражеских атак, за неделю удалось вернуть электроснабжение в почти 14 тысяч домов. Самая тяжелая ситуация - на юге региона, приближенном к зоне боевых действий.

Напомним, с начала года компания ДТЭК Рината Ахметова инвестировала более 2,8 млрд грн собственных средств в восстановление теплоэлектростанций после российских атак.

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Электроэнергия ДТЭК
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