За тиждень енергетики відновили електрику для майже 23 тисяч абонентів, - ДТЕК

Зазначається, що майже постійно від ворожих атак страждає Дніпропетровщина, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. З 2 по 8 грудня нашим фахівцям тут вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 12,9 тисячі родин.

В ДТЕК наголосили, що Донецька область так само залишається осередком найбільш активних бойових дій з щоденними обстрілами, дроновими, ракетними атаками та авіаударами.

Попри вкрай важку ситуацію ремонтні бригади ДТЕК продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. За минулий тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання в домівках 6,5 тисяч місцевих мешканців.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київська область. Тут минулого тижня енергетики відновили світло для 3,4 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Варто нагадати, що сьогодні вранці у Києві та низці областей також було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.