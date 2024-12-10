За неделю энергетики возобновили электричество почти для 23 тысяч абонентов, - ДТЭК

Отмечается, что почти постоянно от вражеских атак страдает Днепропетровщина, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света. Со 2 по 8 декабря нашим специалистам здесь удалось восстановить ряд повреждений сетей и вернуть свет для 12,9 тысяч семей.

В ДТЭК отметили, что Донецкая область также остается центром наиболее активных боевых действий с ежедневными обстрелами, дроновыми, ракетными атаками и авиаударами.

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, ремонтные бригады ДТЭК продолжают возобновлять электросети, как только это становится возможным и военные предоставляют разрешение на проведение работ. За прошедшую неделю энергетикам удалось возобновить электроснабжение в домах 6,5 тысячи местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевская область. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили свет для 3,4 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Следует напомнить, что сегодня утром в Киеве и ряде областей также была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине вводились экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.