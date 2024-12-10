ua en ru
Вт, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

За тиждень енергетики відновили електрику для майже 23 тисяч абонентів, - ДТЕК

Вівторок 10 грудня 2024 14:09
UA EN RU
За тиждень енергетики відновили електрику для майже 23 тисяч абонентів, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики відновили електрику для майже 23 тисяч абонентів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 23 тисячам родин у 25 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що майже постійно від ворожих атак страждає Дніпропетровщина, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. З 2 по 8 грудня нашим фахівцям тут вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 12,9 тисячі родин.

В ДТЕК наголосили, що Донецька область так само залишається осередком найбільш активних бойових дій з щоденними обстрілами, дроновими, ракетними атаками та авіаударами.

Попри вкрай важку ситуацію ремонтні бригади ДТЕК продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. За минулий тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання в домівках 6,5 тисяч місцевих мешканців.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київська область. Тут минулого тижня енергетики відновили світло для 3,4 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Варто нагадати, що сьогодні вранці у Києві та низці областей також було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
Від 50 тисяч гривень на місяць: банки домовилися про обмеження карткових переказів
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України