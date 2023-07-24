За тиждень енергетики повернули світло в оселях 80 тисяч родин, - ДТЕК

"На минулому тижні ворог зосередив повітряні атаки на Одеську область. Всього за тиждень без світла лишилось 4,7 тисяч родин Одещини. Тільки за одну атаку на історичний центр Одеси 22-23 липня ворог лишив без світла 1 000 клієнтів. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області", - йдеться в ньому.

В компанії додали, що в Донецькій та Дніпропетровській областях зберігається висока інтенсивність обстрілів. Проте енергетики компанії відновили роботу зруйнованих через атаки електромереж та повернули світло 69 тисяч родин Донеччини та 6,2 тисяч родин в Дніпропетровській області.

"Вже понад 500 днів наші енергетики попри обстріли щоденно повертають світло в складних та небезпечних умовах. З початку повномасштабного російського вторгнення ми відновили постачання світла для 8,3 млн родин. Деяким з них - десятки разів через регулярні обстріли. Наша першочергова задача - максимально наскільки це можливо в умовах підвищених ризиків забезпечувати світлом українців", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

Раніше повідомлялось, що у червні енергетики ДТЕК повернули світло для 277 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріли в Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.