За неделю энергетики вернули свет в домах 80 тысяч семей, - ДТЭК

"На минулому тижні ворог зосередив повітряні атаки на Одеську область. Всього за тиждень без світла лишилось 4,7 тисяч родин Одещини. Тільки за одну атаку на історичний центр Одеси 22-23 липня ворог лишив без світла 1 000 клієнтів. Енергетики ДТЕК Одеські електромережі, щойно отримали дозвіл від ДСНС та ЗСУ, оперативно повернули світло всім мешканцям області", - йдеться в ньому.

В компании добавили, что в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется высокая интенсивность обстрелов. Однако энергетики компании возобновили работу разрушенных из-за атак электросетей и вернули свет 69 тысяч семей Донбасса и 6,2 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Уже более 500 дней наши энергетики, несмотря на обстрелы, ежедневно возвращают свет в сложных и опасных условиях. С начала полномасштабного российского вторжения мы возобновили поставки света для 8,3 млн семей. Некоторым из них - десятки раз из-за регулярных обстрелов." оменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Ранее сообщалось, что в июне энергетики ДТЭК вернули свет для 277 тыс. семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.