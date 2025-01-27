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За тиждень енергетики повернули світло в домівки 101 тисячі сімей після обстрілів, - ДТЕК

Понеділок 27 січня 2025 17:12
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За тиждень енергетики повернули світло в домівки 101 тисячі сімей після обстрілів, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло в домівки 101 тисячі сімей після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З 20 по 26 січня енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 63 населених пунктів. Світло знову повернулося в домівки 101 тисячі родин Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень минулого тижня було у Донецькій області, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Попри вкрай важку ситуацію за тиждень енергетики відновили електропостачання в домівках майже 58 тисяч сімей.

Водночас у Дніпропетровській області з 20 по 26 січня енергетики повернули світло 38,4 тисячі родин.

Також продовжує потерпати від ворожих атак і Київська область. Тут минулого тижня енергетики відновили електропостачання для 4,6 тисячі сімей, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, тижнем раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 252 тисячам родин у 91 населеному пункті, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

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