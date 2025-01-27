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За неделю энергетики вернули свет в дома 101 тысячи семей после обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 27 января 2025 17:12
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За неделю энергетики вернули свет в дома 101 тысячи семей после обстрелов, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в дома 101 тысячи семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С 20 по 26 января энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 63 населенных пунктов. Свет снова вернулся в дома 101 тысячи семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на крайне тяжелую ситуацию за неделю энергетики восстановили электроснабжение в домах почти 58 тысяч семей.

В то же время в Днепропетровской области с 20 по 26 января энергетики вернули свет 38,4 тысячи семей.

Также продолжает страдать от вражеских атак и Киевская область. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение для 4,6 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделей ранее энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 252 тысячам семей в 91 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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