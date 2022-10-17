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За тиждень енергетики повернули світло для 90 тисяч родин, - ДТЕК

Фото: за тиждень енергетики повернули світло для 90 тисяч родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За тиждень з 10 по 16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 90 тисяч родин у 159 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зокрема, через руйнування електромереж у Донецькій області енергопостачання відновили понад 46 тисячам осель мешканців області у 57 населених пунктах.

Крім того, зазначається, що тяжких пошкоджень зазнає також енергетична інфраструктура Дніпропетровської області.

"Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 44 тисячам родин у 102 населених пунктах Дніпропетровщини. Енергетики оперативно приступають до ремонтів та роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання, щойно отримують дозволи на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ", - повідомили в компанії.

Через російські терористичні атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, за розпорядженням НЕК "Укренерго" в деяких регіонах країни можуть впроваджуватись стабілізаційні відключення електроенергії для того, аби уникнути масштабних аварій.

"Однак кожен українець зараз може допомогти енергетикам справитися з атаками ворога. Просимо всіх розумно споживати електроенергію - вмикати енергоємні прилади по черзі в години пікового навантаження вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 18.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", - повідомили в компанії.

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ЕлектроенергіяДТЕК