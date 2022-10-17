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За неделю энергетики вернули свет для 90 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: за неделю энергетики возвратили свет для 90 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За неделю с 10 по 16 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 90 тысяч семей в 159 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

В частности, из-за разрушения электросетей в Донецкой области энергоснабжение восстановило более 46 тысяч жителей области в 57 населенных пунктах.

Кроме того, отмечается, что тяжелые повреждения испытывает также энергетическая инфраструктура Днепропетровской области.

"Всего за неделю энергетики возобновили электроснабжение почти 44 тысячам семей в 102 населенных пунктах Днепропетровской области. Энергетики оперативно приступают к ремонтам и делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение, как только получают разрешения на проведение работ от ГСЧС и ВСУ", - сообщили в компании.

Из-за российских террористических атак по объектам энергетической инфраструктуры, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в некоторых регионах страны могут внедряться стабилизационные отключения электроэнергии для того, чтобы избежать масштабных аварий.

"Однако каждый украинец сейчас может помочь энергетикам справиться с атаками врага. Просим всех разумно потреблять электроэнергию - включать энергоемкие приборы поочередно в часы пиковой нагрузки утром с 8.00 до 11.00 и вечером с 18.00 до 23.00. , ресторанов, торговых центров и т.д.", - сообщили в компании.

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ЭлектроэнергияДТЭК