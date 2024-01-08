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За тиждень енергетики повернули світло 554 тисячам родин, - ДТЕК

Понеділок 08 січня 2024 17:07
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За тиждень енергетики повернули світло 554 тисячам родин, - ДТЕК Фото: за тиждень енергетики повернули світло 554 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Укрїна)
Автор: Сергей Новиков

За перший тиждень року енергетики "ДТЕК Мережі" повернули світло майже 554 тисячам родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема, минулого тижня атаки зазнали Київ та Київська область, що спричинило низку тимчасових відключень. Проте енергетики оперативно полагодили пошкоджене обладнання і повернули світло 284 тис. родин Києва та майже 186 тис. родин Київщини.

Водночас на Донеччині, яка залишається зоною найбільш активних бойових дій, енергетики з 1 по 7 січня повернули електрику у 75 тисяч домівок.

Дніпропетровщина також постійно страждає від обстрілів, особливо південь області. Тут за тиждень відновлене електропостачання для 8,8 тисяч родин.

Енергетики продовжують слідкувати за станом мереж і беруться до роботи одразу після того, як отримують дозвіл від військових.

Нагадаємо, протягом грудня енергетики ДТЕК усували наслідки бойових дій, внаслідок чого їм за місяць вдалось повернути світло 463 тис. родин, що залишились без електроенергії через обстріли.

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Електроенергія ДТЕК
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