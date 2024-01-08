За неделю энергетики вернули свет 554 тысячам семей, - ДТЭК

За первую неделю года энергетики "ДТЭК Сети" вернули свет почти 554 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности, на прошлой неделе атаки подверглись Киеву и Киевской области, что повлекло за собой ряд временных отключений. Однако энергетики оперативно починили поврежденное оборудование и вернули свет 284 тыс. семей Киева и около 186 тыс. семей Киевщины.

В то же время в Донецкой области, которая остается зоной наиболее активных боевых действий, энергетики с 1 по 7 января вернули электричество в 75 тысяч домов.

Днепропетровщина также постоянно страдает от обстрелов, особенно на юге области. Здесь за неделю восстановлено электроснабжение для 8,8 тысячи семей.

Энергетики продолжают следить за состоянием сетей и приступают к работе сразу после того, как получают разрешение от военных.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК устраняли последствия боевых действий, в результате чего им за месяц удалось вернуть свет 463 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов.