За тиждень енергетики повернули світло для 36 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За минулий тиждень з 27 лютого по 5 березня енергетики повернули світло понад 36 тисячі сімей у 50 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, лише за тиждень з 27 лютого по 5 березня фахівці операторів системи розподілу відновили роботу електромереж для майже 32 тисяч родин на Донеччині та 4 тисяч сімей Дніпропетровщини.

"Енергетики продовжують тримати енергетичний фронт і повертати світло в областях, де відбуваються регулярні атаки ворога – на Донеччині та Дніпропетровщині. З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року енергетики відновили електропостачання для вже 7,1 млн споживачів. В деякі будинки світло доводилось повертати вже десятки разів за рік, через постійні обстріли", - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор "ДТЕК Мережі".

Відновлювальні роботи на мережах починаються відразу щойно енергетики отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.