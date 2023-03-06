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За неделю энергетики вернули свет для 36 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК

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Понедельник 06 марта 2023 15:57
За неделю энергетики вернули свет для 36 тысяч семей в двух областях, - ДТЭК Фото: за неделю энергетики вернули свет для 36 тысяч семей в двух областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За прошедшую неделю с 27 февраля по 5 марта энергетики вернули свет более 36 тысяч семей в 50 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, только через неделю с 27 февраля по 5 марта специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для почти 32 тысяч семей в Донецкой области и 4 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага - в Донецкой и Днепропетровской областях. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение для уже 7,1 млн. потребителей. В некоторые дома свет приходилось возвращаться. раз в год, из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор "ДТЭК Сети".

Восстановительные работы на сетях начинаются сразу, как только энергетики получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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ДТЭК Электроэнергия
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