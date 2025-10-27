ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

За неделю ДТЭК вернул свет более 184 тысячам семей после обстрелов

Понедельник 27 октября 2025 15:06
За неделю ДТЭК вернул свет более 184 тысячам семей после обстрелов Фото: ДТЭК возобновил электроснабжение 184 тыс. семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 184 тысяч семей, чьи дома были без света из-за обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

С 20 по 26 октября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 334 населенных пунктов, обесточенных обстрелами.

"Электричество снова доступно в домах более 184 тысяч семей Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областей и столицы", - говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, на Днепропетровщине с 20 по 26 октября специалисты смогли вернуть электроснабжение почти в 147,1 тысячи домов.

В то же время, несмотря на крайне тяжелую ситуацию, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Донецкой области. Благодаря этому удалось вернуть свет в дома 20,2 тысячи семей местных жителей.

Также на прошедшей неделе в Одесской области энергетики вернули электричество в 8,7 тысяч домов, которые были обесточены в результате вражеских атак.

Продолжают страдать от регулярных вражеских атак Киевщина и столица, где на прошлой неделе энергетики смогли возобновить свет для 7,8 тысяч и почти для 300 домов соответственно.

Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 210 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

