Економіка

За тиждень ДТЕК повернув світло півмільйона родин, що були без електрики через обстріли

Фото: ДТЕК повернув світло півмільйона родин за тиждень після обстрілів РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 500 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через активні бої на території області. З 1 по 7 грудня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 275 тисяч домівок. 

Також ворог посилив атаки Одещини: за тиждень енергетики тут повернули світло для майже 214 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися ворожими атаками.

На Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту, минулого тижня вдалося повернути світло у 94,6 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.

У свою чергу на Київщині за цей же період ремонтні бригади змогли відновити електрику у 2,8 тисячах осель. 

Нагадаємо, у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 3,5 мільйонам родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.

Як повідомлялось, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 3 млн родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.

А протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.

А в серпні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.

