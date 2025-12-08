За тиждень ДТЕК повернув світло півмільйона родин, що були без електрики через обстріли

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 500 тисячам родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через активні бої на території області. З 1 по 7 грудня енергетикам вдалося повернути електропостачання у 275 тисяч домівок.
Також ворог посилив атаки Одещини: за тиждень енергетики тут повернули світло для майже 214 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися ворожими атаками.
На Дніпропетровщині, яка продовжує потерпати як від ворожих атак, так і від близькості лінії фронту, минулого тижня вдалося повернути світло у 94,6 тисяч осель місцевих мешканців, знеструмлених обстрілами.
У свою чергу на Київщині за цей же період ремонтні бригади змогли відновити електрику у 2,8 тисячах осель.
Нагадаємо, у листопаді енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 3,5 мільйонам родин, чиї домівки були без електрики через ворожі атаки.
Як повідомлялось, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 3 млн родин, чиї домівки були без електроенергії через удари по енергетичній інфраструктурі.
А протягом вересня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.
А в серпні енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.