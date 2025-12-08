За неделю ДТЭК вернул свет полумиллиону семей, которые были без электричества из-за обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет 500 тысячам семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боев на территории области. С 1 по 7 декабря энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 275 тысяч домов.
Также враг усилил атаки Одесской области: за неделю энергетики здесь вернули свет для почти 214 тысяч семей, чьи дома обесточивались вражескими атаками.
На Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта, на прошлой неделе удалось вернуть свет в 94,6 тысяч домов местных жителей, обесточенных обстрелами.
В свою очередь на Киевщине за этот же период ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 2,8 тысячах домов.
Напомним, в ноябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 3,5 миллионам семей, чьи дома были без электричества из-за вражеских атак.
Как сообщалось, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 3 млн семей, чьи дома были без электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре.
А в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.
А в августе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.