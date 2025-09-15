За тиждень ДТЕК повернув світло майже 63 тисячам родин після ворожих обстрілів

Зазначається, що найбільше відновлень минулого тижня було на Донеччині, яка залишається регіоном найбільш активних бойових дій.

Попри вкрай важку ситуацію енергетики продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. З 8 по 14 вересня тут вдалося відновити електропостачання в домівках 40,5 тисяч місцевих мешканців.

Водночас на Дніпропетровщині за цей же період енергетики повернули світло 21,1 тисячі місцевих жителів.

Продовжує потерпати від ворожих атак і Київщина. Тут минулого тижня енергетики відновили електропостачання для 1,1 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак.