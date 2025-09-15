RU

За неделю ДТЭК вернул свет почти 63 тысячам семей после вражеских обстрелов

Фото: ДТЕК восстановил энергоснабжения 63 тыс. семей (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 63 тысячам семей Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей, чьи дома были без света из-за вражеских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было в Донецкой области, которая остается регионом наиболее активных боевых действий.

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, энергетики продолжают восстанавливать электросети, как только это становится возможным и военные дают разрешение на проведение работ. С 8 по 14 сентября здесь удалось возобновить электроснабжение в домах 40,5 тысячи местных жителей.

В то же время в Днепропетровской области за этот же период энергетики вернули свет 21,1 тысяче местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевская область. Здесь на прошлой неделе энергетики возобновили электроснабжение для 1,1 тысячи семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиону семей, которые были обесточены из-за обстрелов в четырех областях.

