За тиждень ДТЕК повернув світло майже 139 тисячам родин після ворожих обстрілів

Роботи ДТЕК по відновленню світла в Україні

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Як повідомлялось раніше, протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин. Їх оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

А минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.