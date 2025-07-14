За неделю ДТЭК вернул свет почти 139 тысячам семей после вражеских обстрелов

За неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 139 тысяч семей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
В частности, на прошлой неделе в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, специалистам удалось вернуть свет в дома более 58,1 тысяч семей местных жителей.
В то же время в Днепропетровской области с 7 по 13 июля энергетики смогли вернуть электроснабжение в 56,6 тысяч домов.
Также на прошлой неделе страдала от атак Киевская область. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в 23,8 тысяч домов.
Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.
Как сообщалось ранее, в течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей. Их дома были без света в результате вражеских атак.
А в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.
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