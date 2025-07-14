RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За неделю ДТЭК вернул свет почти 139 тысячам семей после вражеских обстрелов

Фото: ДТЭК вернул свет почти 139 тысячам семей за неделю после атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

За неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти 139 тысяч семей. Их дома были без света из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В частности, на прошлой неделе в Донецкой области, где так же продолжаются тяжелые бои, специалистам удалось вернуть свет в дома более 58,1 тысяч семей местных жителей.

В то же время в Днепропетровской области с 7 по 13 июля энергетики смогли вернуть электроснабжение в 56,6 тысяч домов.

Также на прошлой неделе страдала от атак Киевская область. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в 23,8 тысяч домов.

 

Работы ДТЭК по восстановлению света в Украине

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Как сообщалось ранее, в течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома более 193 тысяч семей. Их дома были без света в результате вражеских атак.

А в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, которые обесточивались из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКРоссийская ФедерацияВойна в Украине