За тиждень енергетики заживили домівки 200 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин. Їх оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

Зазначається, що минулого тижня у Донецькій області енергетики повернули світло в домівки 122,7 тисяч сімей після ворожих атак.

Водночас у Дніпропетровській області ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання у майже 49 тисяч осель.

Також продовжує потерпати від регулярних ворожих атак Київська область та Київ, де минулого тижня енергетики змогли відновити електрику для 8,5 тисяч та 12,5 тисяч родин відповідно.

Окрім того, за тиждень енергетики повернули світло майже тисячі осель у Одеській області.