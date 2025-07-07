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За тиждень енергетики заживили домівки 200 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК

Україна, Понеділок 07 липня 2025 18:40
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За тиждень енергетики заживили домівки 200 тисяч родин після ворожих атак, - ДТЕК Фото: ДТЕК заживив домівки 200 тисяч родин за тиждень після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули електроенергію в домівки понад 193 тисяч родин. Їх оселі були без світла внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що минулого тижня у Донецькій області енергетики повернули світло в домівки 122,7 тисяч сімей після ворожих атак.

Водночас у Дніпропетровській області ремонтні бригади ДТЕК змогли повернути електропостачання у майже 49 тисяч осель.

Також продовжує потерпати від регулярних ворожих атак Київська область та Київ, де минулого тижня енергетики змогли відновити електрику для 8,5 тисяч та 12,5 тисяч родин відповідно.

Окрім того, за тиждень енергетики повернули світло майже тисячі осель у Одеській області.

Робота енергетиків ДТЕК

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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