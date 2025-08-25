ua en ru
За тиждень ДТЕК повернув світло 166 тисячам родин після ворожих обстрілів

Понеділок 25 серпня 2025 16:34
За тиждень ДТЕК повернув світло 166 тисячам родин після ворожих обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло 166 тис. сімей після ворожого обстрілу (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Минулого тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло у 200 населених пунктах або 166 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Минулого тижня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше - на Донеччині, яка продовжує залишатися зоною найбільш активних бойових дій.

Попри постійну небезпеку минулого тижня вдалося повернути світло у майже 91 тисячу осель прифронтового регіону.

Водночас Дніпропетровщина також продовжує потерпати від постійних вже обстрілів, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області залишаються без світла.

З 18 по 24 серпня тут вдалося відновити електропостачання в домівках 75,1 тисячі родин місцевих мешканців.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

ДТЕК Електроенергія
