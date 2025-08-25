ua en ru
За неделю ДТЭК вернул свет 166 тысячам семей после вражеских обстрелов

Понедельник 25 августа 2025 16:34
За неделю ДТЭК вернул свет 166 тысячам семей после вражеских обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет 166 тыс. семей после вражеских обстрелов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в 200 населенных пунктах или 166 тысячам семей Донецкой и Днепропетровской областей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

На прошлой неделе энергетики продолжали устранять последствия вражеских обстрелов. Больше всего - на Донетчине, которая продолжает оставаться зоной наиболее активных боевых действий.

Несмотря на постоянную опасность на прошлой неделе удалось вернуть свет почти в 91 тысячу домов прифронтового региона.

В то же время Днепропетровщина также продолжает подвергаться постоянным обстрелам, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

С 18 по 24 августа здесь удалось возобновить электроснабжение в домах 75,1 тысячи семей местных жителей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1 441 энергообъект электросетей.

