За неделю ДТЭК вернул свет 140 тысячам семей после вражеских обстрелов

За первую неделю июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов. Им удалось вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.

"Несмотря на крайне сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстанавливать электросети и на прошлой неделе им удалось вернуть свет в дома 82,9 тысяч семей", - говорят энергетики.

В то же время на Днепропетровщине со 2 по 8 июня энергетики смогли вернуть электроснабжение в 53,6 тысяч домов.

"Больше всего восстановлений удалось выполнить в выходные, когда из-за очередного массированного вражеского обстрела было обесточено более 40 тысяч домов", - отмечают в компании.

К тому же, по данным ДТЭК, продолжает страдать от регулярных вражеских атак и Киев.

"Здесь на прошлой неделе ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 3 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов", - констатируют энергетики в заявлении.