За неделю ДТЭК вернул свет 140 тысячам семей после вражеских обстрелов
За первую неделю июня энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 53 населенных пунктов. Им удалось вернуть свет в дома почти 140 тысяч семей Донецкой, Днепропетровской, Одесской областей и Киева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои.
"Несмотря на крайне сложную ситуацию с безопасностью энергетики продолжают восстанавливать электросети и на прошлой неделе им удалось вернуть свет в дома 82,9 тысяч семей", - говорят энергетики.
В то же время на Днепропетровщине со 2 по 8 июня энергетики смогли вернуть электроснабжение в 53,6 тысяч домов.
"Больше всего восстановлений удалось выполнить в выходные, когда из-за очередного массированного вражеского обстрела было обесточено более 40 тысяч домов", - отмечают в компании.
К тому же, по данным ДТЭК, продолжает страдать от регулярных вражеских атак и Киев.
"Здесь на прошлой неделе ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 3 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов", - констатируют энергетики в заявлении.
В частности, за сутки 7 июня энергетики ДТЭК смогли восстановить электричество в домах более 76 тысяч семей в двух областях и столице после вражеских обстрелов.
Напомним, в мае энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.
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